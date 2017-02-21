Международные наблюдатели провели брифинги

На состоявшемся 20 февраля референдуме по Конституции с наблюдательской миссией участвовали 100 международных и 103 местных наблюдателя из почти 30 стран, а так же более 80 представителей СМИ.

20 и 21 февраля по завершении голосования в участках по референдуму делегации и отдельные представители, осуществлявшие наблюдательскую миссию, провели в конференц- зале пресс-центра ЦКР НКР брифинги, в ходе которых дали свои оценки референдуму как важному политическому событию. Были сделаны также отдельные заявления.

В таком формате 20 февраля в пресс-центре ЦКР НКР первым выступил представитель Приднестровской Молдавской Республики. 21 февраля брифинги провели делегации депутатов Европарламента, Боливии, комитета Ай дата, НС РА, „Европейские друзья Армении”, России, Германии, Австрии, Уругвая, Мексики, Бразилии, Аргентины, Страна басков (Испания), США, Канады. Наблюдатели отметили важность референдума как еще одного факта укрепления государственности, процесса свободного волеизъявления народа Арцаха и демократии.

„Здесь в Арцахе я вижу развитие и процветание. Демократия и свобода должны быть защищены в первую очредь. Я рада, что власти страны прилагают усилия для повышения уровня жизни народа и развития страны”, - сказала депутат Европарламента Элени Теохарус.

В целом оценка была следующей - в Арцахе 3-й референдум общегосударственного значения прошел без инцидентов и нарушений, народ продолжает бороться за свою свободу и независимость.