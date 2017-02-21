Президент Серж Саргсян созвал заседание Совета национальной безопасности

Президент Республики, Председатель Совета национальной безопасности Серж Саргсян сегодня созвал заседание Совета национальной безопасности.

В рамках повестки председатель КС РА, председатель Профессионального консультативного совета при Президенте РА по содействию правовому обеспечению конституционных реформ Гагик Арутюнян представил Совету национальной безопасности сообщение о гарантиях правовой безопасности в стране, проблемах законодательного обеспечения конституционных реформ и о деятельности вышеупомянутого Профессионального консультативного совета.



Гагик Арутюнян в своём докладе счёл проблему гарантирования правовой безопасности важной и актуальной для всех государств, вставших на путь становления правового государства и на основе всестороннего изучения мирового опыта представил те принципиальные подходы, которые могут послужить основой для разработки и реализации концепции правовой безопасности нашей страны. Подчеркнув, что к этому вопросу впервые применён столь всеохватный подход, председатель консультационного совета отметил, что дальнейшие шаги в значительной степени будут способствовать созданию стабильных гарантий конституционной демократии в Армении.



После обсуждения доклада относительно проделанной до настоящего времени работы по разработке и принятию номинально определённых конституционными изменениями законов, которые подлежат принятию, изменению или дополнению, а также о ещё предстоящей работе, которая ведётся в соответствии с установленным графиком, Президент Республики дал ряд поручений.



В рамках второго вопроса повестки заседания Совета национальной безопасности министр-руководитель аппарата Правительства РА Давид Арутюнян проинформировал членов Совета о подготовительных работах по обеспечению техническим оборудованием предстоящих 2 апреля 2017 года выборов в Национальное Собрание.