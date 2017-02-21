Вторник, 21 февраля

Экономика

Премьер-министр поручил представить критерии расходования финансовых средств, выделяемых Фонду развития Армении



На состоявшемся сегодня у Премьер-министра Карена Карапетяна заседании Совета попечителей Фонда развития Армении была обсуждена деятельность фонда в 2016 году.

Исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда развития Армении Карен Мкртичеан представил отчет о деятельности и финансовый отчет фонда за 2016 год. Было доложено о работах и мероприятиях, осуществленных в направлении стимулирования экспорта, развития туризма и содействия бизнес-среде.

Премьер-министр поинтересовался эффективностью программ Фонда развития Армении в 2016 году, соотношением расходы/результаты, обоснованностью расходов и зафиксированными показателями. Глава Правительства подчеркнул, что выделяемые фонду из государственного бюджета средства должны расходоваться логично и целевым образом, с осуществлением мониторинга эффективности расходов, а средства должны направляться тому бизнесу, который создает мультипликативный эффект. 

«Расходы должны быть обоснованными, должны быть четко сформулированные философия и цель, результат, который вы хотите получить», - подчеркнул Карен Карапетян.
Совет принял к сведению представленный отчет. 

Глава Правительства поручил руководству фонда, учитывая замечания членов Совета, четко сформулировать и представить Совету критерии касательно использования и расходования всех финансовых средств. Премьер-министр подчеркнул, что в программе Фонда развития Армении на 2017 год должны быть зафиксированы приоритетные направления Правительства, которые могут быть эффективными.


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