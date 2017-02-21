Карен Карапетян: Правительство РА заинтересовано в сотрудничестве с европейским бизнесом

Премьер-министр Карен Карапетян присутствовал на годовой итоговой встрече Европейской бизнес-ассоциации. В мероприятии приняли участие руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол Петр Свитальский, послы стран-членов ЕС в РА, представители ряда компаний, являющихся членами ассоциации.



Приветствуя участников мероприятия, Глава Правительства отметил, что Правительство РА заинтересовано в расширении отношений с европейским бизнесом.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы вы все чувствовали себя надежно в Республике Армения, осуществляли инвестиции, создавали рабочие места, платили налоги и обогащались. Мы готовы на любой площадке обсудить все волнующие вас вопросы, инициативы и предложения», - подчеркнул Премьер-министр, пожелав представителям Европейской бизнес-ассоциации результативной работы.



Руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол Петр Свитальский поблагодарил Премьер-министра за проведение открытой политики и открытость перед бизнесом. Посол подчеркнул, что Правительство РА в последний период приняло различные постановления, направленные на улучшение бизнес-среды, которые будут способствовать привлечению инвестиций. По словам Петра Свитальского, Европейский союз и европейское бизнес-сообщество готовы к дальнейшему развитию и углублению сотрудничества с Арменией.

