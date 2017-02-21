Премьер-министр встретился с предпринимателями, представившими 11 программ из 6 областей

Премьер-министр Карен Карапетян с предпринимателями, представившими 11 одобренных инвестиционных программ из Лорийской, Тавушской, Гегаркуникской, Ширакской, Араратской и Арагацотнской областей РА, обсудил вопросы их дальнейшей реализации.



Премьер-министру доложили о работах, проведенных в направлении изучения и поддержки вышеуказанных программ. Было отмечено, что процесс кредитования начался, кредиты для большей части программ уже находятся в стадии предоставления. Карен Карапетян поинтересовался у участвующих во встрече предпринимателей договоренностями, достигнутыми касательно дальшейшего хода инвестиционных программ с соответствующими ведомствами. В ответ предприниматели выразили удовлетворение совместной работой, отметив, что в общем и целом достигнуто соглашение о предлагаемом инструментарии и условиях софинансирования.

«Изучение представляемых из областей программ показывает, что основная нагрузка финансирования ложится на государство, но нам нужно, чтобы бизнесмен взял на себя 60, 70, 80 процентов нагрузки, и если не хватает 20, 30 процентов, мы сравнительно небольшими суммами попытаемся активизировать процесс. Мы хотим, чтобы вы развивались, были успешными, но поймите и наш интерес, я хочу помочь вам в этом бизнесе, чтобы завтра, послезавтра, если сможете дать макроэффект, мы продолжили», - сказал Премьер-министр.



Представлены следующие инвестиционные программы: расширение фермерского хозяйства в общине Амракиц и цеха «Розфуд» в городе Ванадзоре Лорийской области, развитие производства многоурожайной клубники с применением современных технологий в городе Иджеване Тавушской области, расширение племенного шиншилловодческого хозяйства в городе Варденисе и развитие Варденисского сырзавода в Гегаркуникской области, производство системы «Умный дом», строительство гостиничного комплекса «Басен», торгового центра и организация общественного питания в городе Гюмри Ширакской области, расширение скотобойни и строительство поточной линии по переработке отходов в городе Масисе Араратской области, развитие винзавода «Воскеваз», новых туристических направлений, производство изделий, получаемых в результате шлифовки и обработки металла в городе Аштараке и основание экоквартала «Экомюнити» в общине Сагмосаван в Арагацотнской области.