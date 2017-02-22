На линии соприкосновения зафиксирован рост напряженности

На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск 21-го и в ночь на 22-е февраля был зафиксирован рост напряженности. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики, ВС Азербайджана из пушек Д-44, 60-мм, 82-мм и 120-мм минометов и стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня около 105 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов.

На восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения противник активно применил пушки Д-44 и минометы различного калибра, выпустив в общей сложности 36 снарядов: 15 из пушек, 21 из минометов.

С целью подавления наступательной активности азербайджанских войск передовые подразделения Армии обороны НКР предприняли ответные действия и продолжали уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении МО НКР.