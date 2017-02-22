Ваан Керобян: “В Армении все еще считают постыдным работать доставщиком”

Армянская компания “Меню” (menu.am) недавно вышла на белорусский рынок. А в Грузии она действует уже 2,5 года.

Основатель компании Ваан Керобян, сравнив армянский, грузинский и белорусский рынки, а также особенности потребителей в этих странах, отметил, что в Армении электронный бизнес недооценен. “Электронная торговля может очень быстро обеспечить рост розничной торговли. В Армении спад в этой сфере имеет две причины. Во-первых, этот вид бизнеса сегодня не может предоставлять людям то, что им необходимо, так как онлайн-возможности невелики. Вторая причина в экономической ситуации в стране”,- сказал в беседе с Hetq.am Ваан Керобян.

В Беларуси, по словам нашего собеседника, электронная коммерция довольно развита, чем и обусловлено беспроблемное выполнение онлайн-заказов. “В Беларуси мы работаем около четырех месяцев и уже значительно продвинулись по части продаж. Причина, по всей видимости, в том, что рынок большой, а население более платежеспособное. Беларусь известна наличием многочисленного среднего слоя, который и составляет основную часть наших клиентов. Плюс развитая электронная коммерция”,- пояснил Ваан.

В Беларуси “Меню” пока действует только в столице, Минске (menu.by), однак компания планирует в ближайшие месяцы открыть офисы и в областных центрах. Предприниматель доволен также работой компании в Грузии. По его словам, в соседней стране также электронный бизнес развит лучше, чем в Армении.

«В Армении и Грузии население имеет одинаковую покупательную способность”

Население Армении и Грузии имеет одинаковую покупательную способность, считает В.Керобян. Однако в Грузии есть одно преимущество – отсутствие или небольшие масштабы эмиграции.

“Этого явления нет, так как у людей отсутствует ощущение давящей несправедливости. Они знают, что страна находится в тяжелом положении, но при этом все системы работают, коррупции нет, суды работают, судебная система действует справедливо. Люди готовы сегодня потуже затянуть пояса ради лучшего будущего. А в Армении, помимо тяжелой ситуации, существует также ощущение давящей несправедливости, которое заставляет людей искать другие пути. У меня, конечно, более оптимистичный подход к этому вопросу”,- сказал Ваан Керобян.

В Беларуси, по его словам, экономика более регулируемая. Там государство играет несравнимо более значительную роль, нежели в Армении и Грузии.

“В Беларуси социальный минимум в основном обеспечен. ВВП на душу населения в Беларуси вдвое больше, чем в Армении, что очень хорошо отражается на нашей деятельности в этой стране”,- добавил В.Керобян.

«Самой свободной страной в плане ведения бизнеса является Грузия”

В плане ведения бизнеса самой свободной из трех стран является Грузия, считает предприниматель. Там после открытия menu.ge и до сегодняшнего дня представители компании встречались с налоговыми органами всего один раз. “Разумеется, мы вовремя платим все налоги, это тоже имеет значение”,- сказал наш собеседник.

В отношении Беларуси он не стал высказывать мнение, однако заметил, что государство играет большую роль в процессах урегулирования.

“В Армении очень часто приходится общаться с различными государственными органами, Но поскольку мы работаем очень прозрачно, то придраться к нам не так-то легко. Сейчас мы стараемся строить наши отношения в более конструктивном русле”,- отметил Ваан Керобян.

«В Беларуси клиенты очень придирчивые”

По словам нашего собеседника, в Беларуси потребители намного требовательнее, чем в Армении или Грузии, так как здесь люди лучше знают законы, которые, кстати, очень строгие. “Есть хорошие примеры, которые попытаемся внедрить в Армении и Грузии. Например, в меню белорусских ресторанов указывается вес блюда, причем не только общий вес, но и веса ингредиентов. Там это установлено законом. В Армении и Грузии таких требований нет, что позволяет ресторанам обманывать клиентов. Хороший ресторан, разумеется, такое себе не позволит”,- отметил предприниматель.

В Беларуси сотрудников “Меню” удивило, что в начале их деятельности один из клиентов сразу взвесил доставленную ему шаурму и заявил, что она весит меньше, чем указано в меню ресторана.

“Ни в Армении, ни в Грузии мы с таким подходом не сталкивались. Для нас это очень полезно, поскольку когда клиенты контролируют ресторан, это заставляет давать такой продукт, который не вызывает у клиентов недовольства ни нами, ни рестораном”,- добавил Ваан Керобян.

В Грузии и Беларуси “Меню” сталкивается и с трудностями. Это касается в частности колебаний курса национальных валют. Однако диверсификация позволяет смягчать эти удары, сказал Ваан Керобян.

По его словам, в бизнесе традиционные технологии уже не работают. Жизнь и люди развиваются очень быстро, увеличивается число пользующихся смартфонами.

“Люди пытаются регулировать свою жизнь с помощью смартфонв. 21-й век – это век экономики до востребования. Сейчас не люди отправляются за товарами, а товары доставляются людям”,- пояснил наш собеседник.

«Армяне самые трудолюбивые, однако квалифицированных кадров не хватает”

В Армении найти квалифицированного работника намного труднее, чем в Грузии и Беларуси, утверждает наш собеседник. По его словам, необходимо модернизировать образовательную систему.

“В Армении все еще считают постыдным работать доставщиком. На самом деле стыдно оставаться голодным. Армяне, на мой взгляд, более трудолюбивы, чем грузины и белорусы. Однако в Армении ощущается нехватка квалифицированных кадров, что, разумеется, обусловлено образованием. Имеет значение и то, что Армения – моноэтническая страна, а в Беларуси и Грузии очень много национальностей, поэтому люди там однозначно имеют более широкое мировоззрение”,- сказал В.Керобян. Он отметил, что грузины очень любят отдыхать, а армяне и белорусы, в отличие от грузин, предпочитают больше работать.

В 2016 г. оборот вырос на 60%

Сложившаяся в Армении неблагоприятная экономическая ситуация не оказывает существенного воздействия на деятельность “Меню”. По словам Ваана, независимо от того, в каком положении находится экономика, в частности средний слой продолжает пользоваться их услугами. “Меню” – быстро развивающаяся компания. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. объемы оборота menu.am выросли примерно на 60%. Заметно повысились темпы вовлечения клиентов. «Это свидетельствует о том, что сегодня люди готовы тратить свои деньги на онлайн-площадке. Но для нас и для остальных ситуация была бы лучше, если б в Армении в сфере коммерции, помимо двух-трех серьезных игроков, были и другие компании”,- считает Ваан Керобян.

На сегодняшний день “Меню” работает с 1000 ресторанами в трех странах, из них 500 в Армении, около 370 в Грузии и около 130 в Беларуси. Компания уже думает о выходе на рынки Ирана и Украины.

Возвращаясь к ситуации в Армении, Ваан Керобян отметил, что сегодня обозначиваются те направления экономики страны, которые могут обеспечить прыжок. Это в первую очередь сфера ИТ-технологий.

«Государство должно в значительной степени участвовать в развитии ИТ-проектов. В Израиле, например, ИТ-сфера добилась резкого роста после того, как в стране стало применяться английское право. То есть израильские суды при рассмотрении определенных дел руководствовались английскими законами, что более понятно для инвесторов и других игроков рынка. В этом плане законодательная система Армении является серьезным препятствием для инвесторов. Кроме того, в стране существует проблема образования и хроническая нехватка хороших специалистов”,- добавил предприниматель.

Говоря о защищенности прав инвесторов в Беларуси и Грузии, он отметил, что до настоящего момента никаких проблем у них не возникало. “Беларусь не может привлекать большое число инвесторов. Основные инвестиции поступают из России. Зато в Грузии осуществляются широкомасштабные инвестиции, а это свидетельствует о том, что там есть доверие к действующим законам”.

Услуга “последней мили”

Успехи компании в трех странах Ваан Керобян обуславливает и тем обстоятельством, что модель “Меню” имеет определенные отличия от принятой в мире модели компаний, занимающихся доставкой еды.

“Существующие сайты и приложения принимают заказы и передают их ресторанам. А мы организуем еще и доставку, то есть доставляем сами. Как говорят англичане, это услуга “последней мили” – мы оказываем услугу до последней точки. Для нас это дополнительная работа и дополнительные расходы, но с другой стороны это дает нам несколько важных преимуществ. Во-первых, мы можем предлагать клиентам более широкий выбор ресторанов. Во-вторых, если ресторанам передаются данные клиентов – номер телефона, адрес и т.д., то это содержит в себе большие риски в плане “утечки” клиентов. Мы не передаем получаемые нами данные”,- отметил предприниматель.

Сегодня в “Меню” подумывают об использовании дронов и даже искусственного интеллекта. В компании уверены, что в недалеком будущем все это станет в Армении реальностью.

В заключение о “запанибратской” атмосфере в посольствах РА в Грузии и Беларуси

Наш собеседник побывал по одному разу в посольствах Армении в Грузии и Беларуси. “И стараюсь больше туда не ходить, так как мои представления о том, каким должно быть посольстве Армении в любой стране, абсолютно не совпали с тем, что я увидел в реальности. Заходишь и видишь некое здание, некие особняки, запанибратскую атмосферу. Там ничего н свидетельствует о том, что ты имеешь дело с серьезной страной, с серьезным представительством. Конечно, в обеих странах у меня очень сложились хорошие отношения с армянской диаспорой, и я пытаюсь установить новые связи, укрепить старые, что очень хорошо получается. Однако посольства не имеют к этому никакого отношения”,- отметил в заключение основатель компании “Меню” Ваан Керобян.

Фото: Саро Багдасарян

Верхнее фото предоставила Hetq.am компания “Меню”