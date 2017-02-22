Арарат Зурабян высоко оценивает свои шансы стать депутатом НС

Председатель правления партии “Армянское общенациональное движение” (АОД) Арарат Зурабян, выдвинутый кандидатом в депутаты Национального Собрания в составе блока Гагика Царукяна, на сегодняшней пресс-конференции заявил, что решил вступить в этот блок с учетом общности подходов. Свою роль сыграло и то обстоятельство, что в недавнем прошлом против Царукяна был развернут серьезный процесс, в результате которого он отошел от политической деятельности. Но когда председатель партии “Процветающая Армения” решил вернуться в политику, АОД положительно оценил этот шаг, выразив готовность к совместной работе.

Арарат Зурабян будет баллотироваться в парламент в избирательном округе, охватывающем столичные административные районы Кентрон, Эребуни, Нубарашен, Норк-Мараш. Он высоко оценивает свои шансы стать депутатом НС.

Касаясь выхода из блока своего однопартийца Александра Арзуманяна, который выступает против идеи формирования блоков, Зурабян отметил: “Александр Арзуманян был и остается моим другом. Вообще либералы не по всем вопросам придерживаются единых мнений, и я уважаю его точку зрения. Вместе с тем я считаю, что сегодня сложились другие реалии, которые необходимо учитывать, если занимаешься политикой”.

Зурабян не скрывает, что имеет дружеские отношения с Гагиком Царукяном. “Думаю, наша нынешняя совместная политическая деятельность даст определенные плоды”,- отметил кандидат в депутаты.