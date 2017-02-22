Слово министра иностранных дел Эдварда Налбандяна и ответы на вопросы в ходе пресс- конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Дорогой Сергей Викторович,

Благодарю за традиционный теплый прием. Может быть и повторюсь. Вы уже подробно рассказали о сегодняшних переговорах, но со своей стороны хотел бы остановиться на следующих моментах.

Переговоры были содержательными, насыщенными и как всегда прошли в атмосфере полного взаимопонимания, что и естественно для стран союзников.

Визит символичен, поскольку мы даем сегодня старт мероприятиям, посвященным 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией.

Основной темой нашей встречи была подготовка предстоящего официального визита президента Армении в Россию, ход выполнения договоренностей, достигнутых между руководителями наших стран. Был обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки, сотрудничества в политической, военно-технической, экономической, межпарламентской, межрегиональной, гуманитарной, культурной областях.

Мы рассмотрели вопросы внешнеполитической координации, взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, и на других многосторонних международных площадках.

В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов региональной и международной повестки, это и борьба против терроризма, ситуация на Ближнем Востоке, сирийский кризис. Пользуясь случаем хотел бы поблагодарить российскую сторону за содействие в транспортировке армянской гуманитарной помощи в Сирию. Это было и в прошлом году, и дважды только в этом месяце.

Мы обсудили вопросы безопасности в нашем регионе. Особое внимание было уделено нагорно-карабахскому урегулированию, усилиям Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по созданию необходимых условий для продвижения переговорного процесса. С Сергеем Викторовичем мы были единогласны, что применение и угрозы применения силы абсолютно недопустимы и наносят урон мирному процессу.

Нами вновь была подчеркнута, важность соблюдения трехсторонних бессрочных соглашений о прекращении огня от 1994-1995гг. Была отмечена необходимость реализации договоренностей, которые были достигнуты в прошлом году на высшем уровне в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге.

Я хотел бы подчеркнуть, что мы высоко ценим вклад России, а также других сопредседателей Минской группы ОБСЕ в дело исключительно мирного урегулирования проблемы. Армения, с сопредседателями продолжит совместные усилия в этом направлении.

Дорогой Сергей Викторович,

Спасибо еще раз за приглашение и состоявшийся обмен мнениями по широкому кругу вопросов.

Дорогие друзья,

Я пригласил министра иностранных дел России, моего коллегу Сергея Викторовича Лаврова посетить Армению с официальным визитом.

Вопрос: Хотел уточнить у нашего министра. Эдвард Агванович, на прошлой неделе у Вас была встреча с сопредседателями Минской группы. Хотел бы узнать каковы результаты? Как прошла встреча?

Эдвард Налбандян: По поводу встречи, которая состоялась в Мюнхене с сопредседателями, и не только с сопредседателями, но и по их инициативе состоялась такая встреча с министром Мамедъяровым. Сергей Викторович сказал, что в Мюнхене сопредседатели выступили с соответствующим заявлением, обозначив те моменты, которые и обсуждались с министрами иностранных дел. Это неприемлемость применения или угрозы применения силы, беспрекословное выполнение трехсторонних бессрочных соглашений о прекращении огня от 1994-1995 годов. Сергей Викторович уже упомянул договоренности, достигнутые в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге. Сопредседателями также упомянули о необходимости выполнения договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов России, Армении и Азербайджана в Астрахани в 2010г. О чем там шла речь? Речь шла об обмене военнопленными и возврате тел убитых, что Армения всегда выполняла, что и произошло буквально недавно, когда армянская сторона вернула тело азербайджанского диверсанта, который на территории Армении в конце прошлого года убил троих военнослужащих. Азербайджанцы утверждали, что он не был диверсантом. Однако когда вернули тело, на следующий день специальным указом президента Азербайджана он был объявлен национальным героем с очень интересной формулировкой: “за успешное выполнение задания”. Дали задание осуществить диверсию и за это объявили национальным героем. При этом до окончательного согласования процедуры по передаче тела, азербайджанская сторона говорила, что армянская сторона должна это сделать в качестве гуманитарного жеста. О каком гуманитарном жесте может говорить Баку. Было много случаев, когда попадали люди к азербайджанцам, скажем пастух, который из-за тумана заблудился и случайно перешел линию соприкосновения, и его перед камерами допрашивали, пытали, потом убили, представив это дело так, как будто он совершил самоубийство. Другой случай: тоже убили, сказав, что у него была сердечная недостаточность.



Во время прошлогодних апрельских событий, и это всем известно, азербайджанская пропаганда распространяла это через соцсети, когда попавших к ним военнослужащих они не просто пытали, а отрезали головы. При этом ходили по деревням и городам, демонстрируя эти отрезанные головы. Потом совершившие эти преступления, были награждены президентом Азербайджана. И это опубликовано на официальном сайте президента этой страны. Таких случаев очень много. Все помнят, когда был сбит вертолет, и в течение многих дней азербайджанцы держали район его падения под прямым обстрелом, чтобы не допустить эвакуацию может еще живых или раненых людей. В результате, силы обороны Нагорного Карабаха были вынуждены провести специальную операцию по их эвакуации. При этом азербайджанская сторона говорила, что такого не может быть, подобную операцию невозможно провести.

К сожалению, они постоянно нарушают договоренности, и не только достигнутые в Вене и в Санкт-Петербурге, но и в Астрахане, и не только в Астрахани.



Дважды президенты Армении, России и Азербайджана встречались в Сочи и принимали соответствующие заявления, в котором шла речь о создании механизма по расследованию инцидентов. Потом азербайджанская сторона делала шаг назад. Так что нам не привыкать, и не только нам, но и международному сообществу. Переговорам альтернативы нет. Мы будем совместно с сопредседателями продолжать усилия, прежде всего для создания условий, необходимых для продвижения переговорного процесса, усилия, направленные на исключительно мирное урегулирование этого конфликта.