Передовые подразделения АО прибегли к превентивным мерам, в результате чего со стороны противника есть как минимум один погибший – МО НКР

На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск 22-го и в ночь на 23-е февраля противник из пушек Д-44, минометов и стрелкового оружия различного калибра продолжал интенсивно нарушать режим прекращения огня, произведя в направлении армянских позиций свыше 1600 выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

В частности, на восточном и северо-восточном направлениях ВС Азербайджана применили пушку Д-44 и минометы различного калибра, выпустив в общей сложности 62 снаряда: 10 из пушки, 52 из минометов.

“Передовые подразделения Армии обороны НКР с целью подавления наступательной активности противника прибегли к превентивным мерам, в результате чего со стороны противника как минимум один погибший, о чем вчера сообщило военное ведомство Азербайджана. Ситуация на передовой полностью находится под контролем передовых подразделений Армии обороны”, – говорится в сообщении МО НКР.