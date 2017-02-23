Погиб военнослужащий-контрактник

23 февраля около 00:45 на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированной на северном направлении, при не выясненных пока обстоятельствах смертельное ранение получил военнослужащий-контрактник Гор Фрунзикович Худинян, 1991 г.р. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР.

Ведется следствие с целью выяснения подробностей произошедшего.

“Министерство обороны Республики Арцах разделяет горечь тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родственникам и сослуживцам погибшего военнослужащего”,- говорится в официальном сообщении.