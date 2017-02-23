Айк Кюрегян объявил голодовку в поддержку Артура Саркисяна

“Учредительный парламент” распространил вчера сообщение о том, что содержащийся в уголовно-исполнительном учреждении “Нубарашен” Айк Кюрегян объявил голодовку в поддержку Доставщика хлеба – Артура Саркисяна.

Чуть ранее эту информацию в беседе с Hetq.am подтвердили и в отделе общественных связей управления УИУ Министерства юстиции РА. Официальное сообщение о голодовке Кюрегяна УУИУ получило около 18.00.

Отметим, что при рассмотрении своего дела во внутригосударственных инстанциях Айк Кюрегян отказался от защитника, но у него есть представители в Европейском суде по правам человека, которые не смогли подтвердить эту информацию. О решении сына ничего не знал и Арменак Кюрегян, который в беседе с нами отметил, что получит сведения после того, как Айк в установленном порядке позвонит ему или если сына посетят правозащитники.

Вместе с тем Арменак Кюрегян сказал, что этот шаг Айка был ожидаем, поскольку в телефонных разговорах отец и сын часто говорили об Артуре Саркисяне. По словам Арменака, сын всегда очень положительно отзывался о Доставщике хлеба, интересовался его здоровьем. “Айк говорил: “Доставщик хлеба является символом нашей нравственности и честности. И все мы должны сделать всё для его спасения”.

Напомним, что свою поддержку Артуру Саркисяну путем объявления голодовки выразили также члены группы “Сасна црер” Араик Хандоян и Ашот Петросян. Последний уже прекратил голодовку, но Хандоян все еще продолжает акцию.

Айк Кюрегян приговорен к 9 годам лишения свободы за стрельбу из пневматического оружия.