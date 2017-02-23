Принудительно возвращающиеся из Нидерландов граждане РА получат помощь в размере 1000 евро

Государственная миграционная служба Министерства территориального управления и развития РА и Служба репатриации и отбытия Министерства безопасности и юстиции Нидерландов заключили соглашение о содействии процессу реинтеграции лиц, возвращающихся из Нидерландов в Армению.

На сегодняшнем заседании правительство утвердило проект решения министра территориального управления и развития Давида Локяна, которым правительству Армении выделяется грант на содействие принудительно возвращающимся из Нидерландов в Армению гражданам в деле развития малого бизнеса или трудоустройства, социальную, медицинскую помощь, в других вопросах.

С целью организации этих процессов Государственная миграционная служба каждому принудительно возвращающемуся из Нидерландов в Армению гражданину в течение года должна выделить помощь в размере 1000 евро. Королевство Нидерландов уже перечислило ГМС Армении 26 млн 717,2 тыс. драмов.

“Помощь в реинтеграции возвращающихся в Армению граждан представляет важность с точки зрения пресечения дальнейшей рецикляции незаконной миграции”,- говорится в проекте решения.

Фото: Айарпи Ованнисян