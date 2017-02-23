Четверг, 23 февраля

АрмияՕбщество

По предварительным данным, военнослужащий-контрактник погиб вследствие разрыва патрона в стволе



В третьем гарнизонном следственном отделе проводится расследование с целью  установления обстоятельств смерти  военнослужащего-контрактника Гора Худиняна.

23 февраля 2017 года около 00:45 на боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части в ходе ведения ответного огня из пулемета с целью подавления огня противника, по предварительным данным, смертельное осколочное ранение вследствие разрыва патрона в стволе получил военнослужащий-контрактник Гор Фрунзикович Худинян.

По факту случившегося в третьем гарнизонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.376 УК РА (халатное отношение к службе, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). Ведется предварительное следствие.

Выполняются необходимые следственные действия по обеспечению всестороннего, полного и объективного изучения обстоятельств дела.


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