Единственным способом прекращения голодовки Доставщиком хлеба является отмена его незаконного ареста

“Артур Саркисян встает с постели только для отправления нужды, да и то в сопровождении трех лиц, так как существует серьезная опасность, что он потеряет сознание”,- рассказал нам адвокат Давид Гюрджян, который вчера в “Больнице для осужденных” виделся с находящимся с 9 февраля под арестом Доставщиком хлеба – Артуром Саркисяном. Последний уже 13-й день проводит голодовку.

По словам адвоката, хотя у Артура уже несколько дней нет кровавой рвоты, привкус крови он ощущает постоянно, а кровотечение может начаться даже при чихании, поскольку в пищеводе вновь открылась трещина. “Артур с каждым днем все больше истощается. Мы стараемся сделать так, чтобы он даже не разговаривал и не тратил силы”,- отметил адвокат.

По словам Гюрджяна, оказать его подзащитному медицинскую помощь невозможно даже при большом желании. “Врачи навещают его 2-3 раза в день, пытаются проверить давление и температуру, дать ему лекарства, но Артур отказывается. Он не принимает лекарства, так как у него проблемы с желудочно-кишечным трактом”.

Артур лежит на обычной советской металлической кровати, на которой полулежать можно только подложив под спину две подушки.

В ответ на наш вопрос Давид Гюрджян сообщил, что вчера при входе в уголовно-исполнительное учреждение служащие не пытались проверить имевшиеся у него документы, но инцидент, тем не менее, произошел: “Я принес Артуру воду, так как он не доверяет администрации и не принимает передачу, в том числе воду. Бутылки с водой для него носим мы. И почти каждый раз у нас спрашивают, почему мы приносим воду. На этот раз нас об этом не спросили, только осмотрели, но в конце потребовали забрать с собой воду”.

Более того, сотрудники УИУ зашли в палату и забрали бутылки. “Скажем так,конфисковали, но в такой форме, что невозможно описать”,- отметил Давид Гюрджян. Он заявил, что представит сообщение о преступлении, после чего ему вернули воду, сказав, что начальник УИУ разрешил оставить бутылки. Однако при выходе из “Больницы для осужденных” адвокат оставил воду сотрудникам УИУ. “Это уже была моя и Артура позиция против незаконных действий. Я попросил, чтобы начальник смены сам выпил эту чистую воду”,- рассказал Давид Гюрджян.

Он затруднился дать оценку “этому абсурдному инциденту”, отметив, что, на его взгляд, это единственный способ оказать давление на Артура и заставить его прекратить голодовку.