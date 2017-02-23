Сурен Караян: “Очень радует и воодушевляет, что есть 12-процентный рост промышленности”

По завершении сегодняшнего заседания правительства РА министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян сообщил журналистам, что данные за январь 2017 г. очень воодушевляют, так как по сравнению с тем же пеиодом 2016 г. зарегистрирован рост объемов экспорта на 35%. “Очень радует и воодушевляет, что есть 12-процентный рост промышленности. То есть те направления, о которых мы вам говорили, и те предпосылки, которые создавали, сегодня уже выражаются в таких цифрах”,- добавил министр. Он заверил, что заложенные в госбюджет 3,2% обязательно будут обеспечены.

По словам Караяна, предвыборная ситуация в стране не станет препятствием для инвесторов, наоборот, в вопросе осуществления инвестиций наблюдается активность. В доказательство сказанного министр сослался на представленные сегодня в правительстве инвестиционные программы.

Фото с сайта МЭР