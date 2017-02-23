В Тбилиси состоялись переговоры высокого уровня правительств Армении и Грузии

Возглавлямая Премьер-министром Кареном Карапетяном правительственная делегация по приглашению Премьер-министра Грузии Гиоргия Квирикашвили с официальным визитом прибыла в Грузию.

После официальной церемонии встречи состоялась беседа Карена Карапетяна и Гиоргия Квирикашвили с глазу на глаз, в ходе которой премьер-министры Армении и Грузии коснулись вопросов повестки дня армяно-грузинских отношений и перспектив их развития.

После беседы премьер-министров с глазу на глаз последовала встреча официальных делегаций двух стран в расширенном составе. Приветствуя армянских коллег, Премьер-министр Грузии отметил, что в последние годы армяно-грузинские отношения отличаются позитивным прогрессом и добавил, что взаимные официальные визиты такого высокого уровня способствуют развитию отношений по различным направлениям. «Мы готовы углублять региональное сотрудничество, активизировать торговый оборот и использовать весь имеющийся потенциал», - сказал он, добавив, что Грузия придает важное значение дальнейшему углублению и развитию сотрудничества с Арменией.

Поблагодарив за теплый прием, Карен Карапетян отметил, что Армения и Грузия имеют глубокие исторические корни. «Сегодня в двусторонних отношениях мы вышли на новый этап сотрудничества. Армяно-грузинское сотрудничество продолжает развиваться в атмосфере взаимного доверия, что является залогом дальнейшего развития и укрепления наших отношений. Наша делегация готова обстоятельно обсудить вопросы повестки дня экономического сотрудничества с точки зрения как двустороннего, так и регионального развития и мы попытаемся найти новые пути дальнейшей активизации сотрудничества», - отметил Премьер-министр РА.

Придавая важное значение имеющемуся между нашими странами высокому уровню политического диалога, главы правительств Армении и Грузии отметили, что в сфере экономического сотрудничества полностью не используется весь имеющийся потенциал, несмотря на рост показателей двустороннего товарооборота.

Премьер-министры Армении и Грузии обсудили широкий круг вопросов, касающихся армяно-грузинского сотрудничества в торгово-экономической области, в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, туризма, культуры. Собеседники выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в сфере энергетики и отметили важность перспектив дальнейшего развития взаимодействия в сфере транспортного сообщения. Карен Карапетян и Гиорги Квирикашвили выразили убежденность, что экономическое сотрудничество может стимулировать рост двустороннего торгового оборота. В этом контексте стороны отметили важность регионального сотрудничества в сфере энергетики. В плане расширения программ и торгово-экономических отношений было указано на важность свободной экономической зоны в Мегри и возможность ее использования в качестве площадки для обеспечения большей доступности рынков третьих стран.

В контексте углубления культурно-исторических связей собеседники отметили важность сохранения богатого культурного наследия.



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После встречи в расширенном составе в присутствии премьер-министров Армении и Грузии было подписано Соглашение между Министерством здравоохранения Республики Армения и Министерством здравоохранения, труда и социальных вопросов Грузии о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

В рамках официального визита между Государственной службой безопасности продуктов питания Министерства сельского хозяйства Республики Армения и Национальным агентством продовольствия Грузии был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.