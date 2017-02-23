В рамках официального визита в Грузию возглавляемую Премьер-министром Кареном Карапетяном делегацию принял Президент Грузии Гиорги Маргвелашвили.



Приветствуя Премьер-министра РА Карена Карапетяна и возглавляемую им делегацию, Президент Грузии высоко оценил итоги встречи, состоявшейся в составе правительств двух стран и отметил, что представленные инициативы станут стимулом для дальнейшего развития и укрепления отношений. Президент Грузии выразил надежду, что конструктивное сотрудничество на парламентском и правительственном уровнях является хорошей основой для дальнейшего углубления отношений, в том числе по новым направлениям.



Придавая важное значение высокому уровню армяно-грузинских политических отношений, Премьер-министр Карен Карапетян отметил, что контакты на всех уровнях интенсивные, но в сфере экономического сотрудничества все еще не используется весь потенциал. Премьер-министр подтвердил, что состоялись предметные и результативные переговоры с грузинскими коллегами и выразил надежду, что результаты придадут новый размах и новое качество дальнейшим отношениям.

«Мы обсудили широкий круг вопросов, интересующих армянскую и грузинскую стороны. Должен констатировать, что эффективная реализация имеющегося в наших отношениях потенциала имеет большие перспективы развития, в частности, в плане реализации программ регионального значения. Армянская сторона готова предоставить грузинским партнерам площадки для повышения доступности других рынков. Одновременно мы ожидаем от наших грузинских партнеров углубления сотрудничества в сфере туризма», - подчеркнул Премьер-министр Карен Карапетян.



Премьер-министр РА поблагодарил за хорошее отношение к армянской общине Грузии, а также сохранение культурно-исторических ценностей.



В ответ Президент Грузии отметил важность действенного участия армянской общины в экономической и культурной жизни Грузии.