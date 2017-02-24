Противник нарушил режим прекращения огня свыше 75 раз

На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск 23 и в ночь на 24 февраля противник из минометов, гранатометов и стрелкового оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня свыше 75 раз. В направлении армянских позиций было произведено около 830 выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

На восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили 60-мм и 82-мм минометы (4 снаряда) и гранатомет РПГ-7 (2 снаряда).

Подразделения Армии обороны продолжают сохранять полный контроль на передовой и уверенно выполняют поставленную перед ними боевую задачу, говорится в сообщении МО НКР.

