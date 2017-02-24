Проведенное Hetq.am расследование в отношении зарегистрированных в Панаме офшорных компаний бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов Миграна Погосяна вызвало широкий резонанс не только в Армении, но и за ее пределами, став частью международного расследования, получившего название “Панамские документы”. В этом расследовании принимали участие сотни журналистов и десятки СМИ.

Материалы расследования, опубликованные на фоне военных действий в апреле прошлого года, вызвали давление со стороны общественности. И чтобы предотвратить возможный взрыв, Мигран Погосян получил указание написать заявление об освобождении от занимаемой должности. Было возбуждено уголовное дело. Длившееся месяцами следствие явно свидетельствовало о том, что на самом деле дело не расследуется, так как Специальная следственная служба не имеет желания заполучить пакет “Панамских документов” (он содержит сотни документов и электронную переписку, касающиеся компаний Миграна Погосяна). Стало ясно, что на каком-то этапе дело должно быть прекращено. И вот, самый удобный момент настал, что ускорило принятие ССС решения о закрытии уголовного дела. А через некоторое время имя Миграна Погосяна оказалось в предвыборном списке правящей Республиканской партии Армении.

Следователь ССС “закрыл” дело Миграна Погосяна. Можно смело сделать вывод о том, что дело было закрыто из корыстных побуждений. Следователь, чье имя ССС так и не обнародовала, поскольку не опубликовала решение о закрытии дела и не предоставила его Hetq.am, не мог “усыпить” дело без распоряжения. И решение о прекращении дела ССС не предоставляет и не публикует по одной причине: станет очевидно, что следователь не проводил расследование.

Выяснится также, что ССС даже не пыталась получить “Панамские документы”. Мало того, в связи с обращением к Швейцарии по вопросу оказания правовой помощи Специальная следственная служба не получала отказ, она просто неправильно составила пакет документов, необходимых для получения помощи. После этого швейцарская сторона сообщила, что можно обратиться снова.

На протяжении многих месяцев следователь, получая зарплату, умышленно не выполнял свои служебные обязанности. Вместо этого, как мы предполагаем, он пришел к преступному согласию с некоторыми должностными лицами и закрыл уголовное дело. Какова цена этого согласия, предположительно должна выяснить Генпрокуратура.

ССС в лице занимавшегося этим делом следователя и его начальника распылила государственные средства и представила общественности ложные сведения.

Поскольку государство заявило о том, что начало вести беспощадную борьбу с коррупцией, мы решили помочь государству в этой борьбе. Оставив в стороне направленный Hetq.am ответ Федерального департамента юстиции и полиции Швейцарии, мы обратились к послу Швейцарии в Армении с просьбой сообщить, почему, как заявила ССС, его страна отказала этой структуре в оказании правовой помощи.

Мы это сделали для того, чтобы посол Швейцарии встретился с президентом РА Сержем Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном, которые поинтересовались бы у посла, почему Швейцария отклонила ходатайство об оказании помощи и препятствует проводимой в Армении борьбе с коррупцией. Кто знает, возможно, посол Швейцарии преподнесет сюрприз нашим властям, сообщив им о том, что его страна не отклоняла ходатайство о взаимопомощи и готова сотрудничать.

А вообще, для борьбы с коррупцией надо иметь точку опоры, а эти точки очень конкретны. Чересчур конкретны.

На снимке: генпрокурор РА Артур Давтян