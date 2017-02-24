Президент Серж Саргсян отправится с рабочим визитом в Брюссель

Президент Серж Саргсян 26-28 февраля совершит рабочий визит в Королевство Бельгии, в Брюссель.

В рамках насыщенной повестки двухдневного визита Президент Республики проведет встречи высокого уровня с руководителями всех структур ЕС: Председателем Совета Европы Дональдом Туском, Председателем Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателем Европейской Комиссии Федерикой Могерини, Председателем Европейского Парламента Антонио Таяни, а также Председателем Европейской народной партии Жозефом Долом и Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

В Брюсселе намечается также встреча Президента Саргсяна с экспертами Исследовательского центра Карнеги. Серж Саргсян в Центре Карнеги выступит с речью.

В рамках рабочего визита Президент Республики встретится также с представителями бизнеса армянской общины.