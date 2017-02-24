ВС Азербайджана обстреляли Талыш

По сообщению пресс-службы Армии обороны Арцаха с утра 24 февраля противник из минометов различного калибра, в том числе 120-мм, а также из пушек Д-44 продолжал нарушать режим прекращения огня на северном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. Наиболее интенсивные нарушения были зарегистрированы с 10:00 до 11:30. В целом ВС Азербайджана выпустили 50 снарядов, 36 из которых из пушки Д-44, 14 – из минометов.

По сообщению источника в указанный период времени противник обстреливал не только армянские боевые позиции, но и населенный пункт Талыш, в направлении которого было выпущено 4 снаряда из 120-мм миномета и пушки Д-44.

В результате обстрела потерь с армянской стороны нет. Передовые подразделения Армии обороны Арцаха прибегли к ответным действиям с целью подавления наступательной активности азербайджанских ВС и пресечения дальнейших провокаций противника на передовой.

На данный момент обстановка на передовой относительно спокойная.