Противник предпринял попытки диверсионно-разведывательных действий, применив заряд разминирования “Тропа”

25 февраля около 03:00 и 04:00 часов на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях лини и соприкосновения карабахских и азербайджанских войск противник, применив заряд разминирования “Тропа”, предпринял попытки диверсионно-разведывательных действий, сообщает пресс-служба Министерства обороны Арцаха.

Передовые подразделения Армии обороны своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев на обоих направлениях и, причинив им потери, отбросили на исходные позиции. В результате контрдиверсионной операции передовых сил АО со стороны противника погибли как минимум двое военнослужащих, тела которых находятся в нейтральной зоне. У Армии обороны потерь нет.

“Добавим, что диверсионные действия Азербайджана являются следствием постоянно распространяемой в последнее время пропагандистской машиной противника дезинформации о якобы диверсионном проникновении на передовой арцахских сил, благодаря чему враг подготавливает почву для своих дальнейших провокаций”,- говорится в сообщении Минобороны Арцаха.

Помимо попыток диверсионных действий 24 и в ночь на 25 февраля вдоль всей линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск противник из минометов, пушек и стрелкового оружия различного калибра интенсивно нарушал режим прекращения огня, произведя в направлении армянских передовых сил свыше 860 выстрелов. Наиболее интенсивные нарушения были зарегистрированы на восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения.

На указанных участках противник применил 60-мм, 82-мм, 120-мм минометы и пушки Д-44, выпустив в общей сложности 169 снарядов. По достоверным данным соответствующих структур Армии обороны, на восточном направлении замечены перемещения живой силы и военной техники противника. Передовые подразделения АО перешли к организованной обороне вдоль всей линии соприкосновения и готовы дать достойный отпор любой провокации противника.