МО Арцаха обнародовало новую видеозапись попытки диверсионного проникновения со стороны Азербайджана

Пресс-служба Министерства обороны Арцаха обнародовала две видеозаписи попытки диверсионного проникновения, предпринятой ночью противником на восточном направлении линии соприкосновения азербайджанских и карабахских войск.

Направление Акны. В первой видеозаписи видно:

а/ применение противником заряда разминирования “Тропа”

б/ взрывы примененных противником гранатометов и других видов крупнокалиберного оружия

в/ отступление разведывательно-диверсионной группы противника.

Мартунийское направление. Во второй видеозаписи представлено:





а/ проникновение разведывательно-диверсионной группы противника и действия армянских сил по ее обезвреживанию

б/ потери противника (5 тел). По данным соответствующих служб Армии обороны, в числе погибших начальник разведки 181-ой бригады ВС Азербайджана, майор Абдулаев, командир разведроты бригады, старший лейтенант Ашимлы Шахлар, разведчик Адыхусейнов и еще двое военнослужащих, один из которых сапер.

Кроме видеозаписей Минобороны Арцаха представляет следующую запись телефонного разговора, состоявшегося сегодня в лагере противника.

“Все это еще раз свидетельствует о том, что распространенная Азербайджаном сегодня утром информация о нападении вооруженных сил Арцаха - не что иное, как неудачная попытка сокрыть свой очередной провал”,- говорится в сообщении.