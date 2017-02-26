Противник стрелял из пушек в направлении Талыша

Вдоль всей линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 25-го и в ночь на 26-е февраля противник из 120-мм гаубицы Д-30, пушек Д-44, минометов и гранатометов продолжал интенсивно нарушать режим прекращения огня, произведя в направлении передовых армянских позиций свыше 2200 выстрелов.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Республики Арцах, наиболее интенсивные нарушения зарегистрированы на восточном, северо-восточном и северном направлениях. На указанных участках ВС Азербайджана из пушек Д-30, Д-44 и минометов выпустили по армянским позициям 113 снарядов, из них 36 из пушек, 77 – из минометов. Противник стрелял из пушек также в направлении Талыша (18 снарядов).

Передовые подразделения АО с целью подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям и продолжали уверенно осуществлять боевое дежурство, говорится в сообщении.