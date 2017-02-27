Противник нарушил режим прекращения огня свыше 85 раз

На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск 26-го и в ночь на 27 февраля ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня свыше 85 раз, произведя в направлении армянских позиций около 1150 выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах.

Наиболее интенсивные нарушения зарегистрированы на восточном, северо-восточном и северном направлениях линии соприкосновения. На указанных участках ВС Азербайджана из 60-мм и 82-мм минометов выпустили в направлении армянских позиций соответственно 9 и 27 снарядов.

Передовые подразделения Армии обороны продолжают уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу, при необходимости прибегая также к ответным действиям, говорится в сообщении.

