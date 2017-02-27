МО НКР: азербайджанская сторона нарушила договоренность

Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики распространило заявление, в котором говорится: “Сегодня, 27 февраля, Министерство обороны Азербайджана опубликовало имена своих жертв, оказавшихся в нейтральной зоне вследствие наступательных действий, предпринятых утром 25 февраля в направлении арцахских позиций, отметив, что “арцахская сторона, выдвинув новые требования, препятствовала процессу эвакуации тел”.

Минобороны НКР заявляет, что в соответствии с договоренностью, достигнутой между сторонами 25 февраля при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 26 февраля при участии представителей Международного Комитета Красного Креста должен был состояться процесс эвакуации тел азербайджанских военнослужащих с нейтральной территории. Однако вчера, согласно официальному сообщению, процесс эвакуации тел не состоялся по вине не арцахской, а азербайджанской стороны, поскольку последняя нарушила договоренность, достигнутую ранее в ходе переговоров”.