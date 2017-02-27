Заруи Постанджян покинула фракцию “Наследие”

Сегодня перед началом заседания Национального Собрания спикер НС Галуст Саакян сообщил, что депутат Заруи Постанджян, согласно собственному заявлению, вышла из фракции “Наследие”. После этого сообщения в зале парламента раздались аплодисменты – надо полагать, в поддержку решения депутата.

З.Постанджян была членом партии “Наследие” с 2007 г. В 2007 и 2013 гг. она избиралась депутатом Национального Собрания по пропорциональному списку этой партии.

Это решение депутата обусловлено тем обстоятельством, что для участия в парламентских выборах партия “Наследие” сформировала блок с бывшим министром обороны Сейраном Оганяном и бывшим министром иностранных дел Варданом Осканяном.

Несколько дней назад Постанджян, касаясь этого решения, отметила на своей страничке в Фейсбуке: “Принципиальный, идеологический и программный отход партии “Наследие” от провозглашенного и пройденного ею политического пути является очевидным фактом, что привело к отказу партии от принятых ею принципов, идеологии и программы”.

Фото с фейсбуковской страницы З.Постанджян