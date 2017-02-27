Понедельник, 27 февраля

Օбщество

Заруи Постанджян покинула фракцию “Наследие”



Сегодня перед началом заседания Национального Собрания спикер НС Галуст Саакян сообщил, что депутат Заруи Постанджян, согласно собственному заявлению, вышла из фракции “Наследие”. После этого сообщения в зале парламента раздались аплодисменты – надо полагать, в поддержку решения депутата.

З.Постанджян была членом партии “Наследие” с 2007 г. В 2007 и 2013 гг. она избиралась депутатом Национального Собрания  по пропорциональному списку этой партии.

Это решение депутата обусловлено тем обстоятельством, что для участия в парламентских выборах партия “Наследие” сформировала блок с бывшим министром обороны Сейраном Оганяном и бывшим министром иностранных дел Варданом Осканяном.

Несколько дней назад Постанджян, касаясь этого решения, отметила на своей страничке в Фейсбуке: “Принципиальный, идеологический и программный отход партии “Наследие” от провозглашенного и пройденного ею политического пути является очевидным фактом, что привело к отказу партии от принятых ею принципов, идеологии и программы”.  

Фото с фейсбуковской страницы З.Постанджян


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