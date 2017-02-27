Понедельник, 27 февраля

Օбщество

В НС организован сбор подписей под ходатайством об изменении меры пресечения Артуру Саркисяну



На сегодняшнем заседании Национального Собрания депутат Эдмон Марукян сообщил, что утром его коллега Никол Пашинян навестил содержащегося в “Больнице для осужденных” Доставщика хлеба - Артура Саркисяна, который находится в тяжелом состоянии.

“Единственный способ спасти его жизнь – это изменить меру пресечения. По этому вопросу мы сейчас готовим ходатайство”,- сообщил депутат.

Э.Марукян предложил депутатам при желании присоединиться к инициативе, чтобы обратиться к генпрокурору с просьбой об изменении меры пресечения.

“Это единственная возможность. Другого варианта убедить Артура Саркисяна отказаться от своих действий нет”,- отметил Марукян.   

Немногим ранее Никол Пашинян сделал запись в Фейсбуке, отметив, что в настоящее время в Национальнм Собрании идет сбор подписей по вопросу изменения меры пресечения Артуру Саркисяну.

К ходатайству уже приоединились депутаты фракций “Наследие”, Армянского национального конгресса, “Процветающая Армения”, “Оринац еркир”, АРФ Дашнакцутюн.

Список подписавших ходатайство депутатов будет обнародован позже.  


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