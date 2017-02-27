Понедельник, 27 февраля

АрмияՕбщество

Минобороны НКР: “Процесс эвакуации тел азербайджанских диверсантов из нейтральной зоны завершен”



В результате договоренности, достигнутой между сторонами при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ, сегодня около 17:00 при участии Международного Комитета Красного Креста и полевых помощников личного представителя действующего председателя ОБСЕ был завершен процесс эвакуации тел азербайджанских диверсантов из нейтральной зоны.

Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики сообщает, что процесс эвакуации был осуществлен в соответствии с достигнутой 25 февраля договоренностью, “то есть именно так, как изначально настаивала карабахская сторона”.


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