Минобороны НКР: “Процесс эвакуации тел азербайджанских диверсантов из нейтральной зоны завершен”

В результате договоренности, достигнутой между сторонами при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ, сегодня около 17:00 при участии Международного Комитета Красного Креста и полевых помощников личного представителя действующего председателя ОБСЕ был завершен процесс эвакуации тел азербайджанских диверсантов из нейтральной зоны.

Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики сообщает, что процесс эвакуации был осуществлен в соответствии с достигнутой 25 февраля договоренностью, “то есть именно так, как изначально настаивала карабахская сторона”.