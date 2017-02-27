Призыв Премьер-министра РА Карена Карапетяна армянству диаспоры

Дорогие армяне, наши соотечественники диаспоры!



Честь имею обратиться с призывом к вам и всем тем, кто небезразличен к Армении, принять участие в построении будущего родины.



Армения и Диаспора являются двумя частями одного целого, связанными друг с другом одной цепочкой истории, одной судьбой, беспокойством за будущее родины. Мы ответственны друг за друга, что убеждает нас объединить силы, приумножить возможности и изменить наше положение в этом мире. У нас нет другого варианта, чем настоятельное веление построить хорошую страну и иметь справедливую Родину.

Пора, чтобы мы обернулись и сказали сами себе: осуществить перемены мы можем только нашими силами и нашим умом.

На пути независимости у нас были успехи, были и ошибки, обусловленные объективными и субъективными факторами. Мы осознали упущения, и у нас больше нет права допустить очередные ошибки.

Геополитическое положение нашей страны и сегодняшние вызовы обязывают нас быть умными и умно использовать наши конкурентные преимущества. Наше богатство сегодня определяется не нефтью и газом, а умным человеческим потенциалом Армении, Диаспоры и Арцаха.

Мы идем на перемены, и для достижения этого горизонта у нас есть четкая формула: патриотичная команда, воля, умное управление и программы, которые станут движущей силой для качественного изменения среды.



Мы приглашаем из диаспоры наших управленцев, деятелей культуры, имеющих международное признание в сфере образования и науки соотечественников принять участие в идущих в стране реформах, в первую очередь для того, чтобы принести новую культуру управления, поставить на службу общеармянским интересам знания и потенциал наших лучших специалистов диаспоры.

В этом плане диаспора является для нас преимуществом. Не использовать потенциал диаспоры означает быть эгоцентричным и замкнутым в себе. Не предоставить имеющуюся в диаспоре передовую мысль нашим коллегам, молодежи и студентам означает быть неэффективным в сегодняшнем быстро меняющемся мире.

Культура диаспоры должна быть заметной в нашей жизни: каждый контакт с нашими соотечественниками, уверен, придаст нам новый заряд и воодушевление, ценность которого, может быть, можно измерить, но результат однозначно может привести к изменению мировоззрения, повышению толерантности к системам ценностей, повышению эффективности управления и работы. Это будет уже наш общий успех.

Дорогие соотечественники!

Уверен, что при вашем непосредственном участии у нас будет возможность зафиксировать быстрые результаты в ключевых сферах и иметь в регионе ведущие экономические, здравоохранительные, образовательные системы.

Сохраняя традиционные ценности, одновременно быть открытыми и толерантными к развивающемуся внешнему миру. С вашей помощью перенять лучшие навыки культур других народов и также сделать Армению более узнаваемой миру.

Независимо от страны проживания, у меня есть внутреннее убеждение, что все ваши мысли и думы об Армении, и у всех вас чувство гордости и достоинства обусловлено также благополучием Армении. Значит, будем делать все, чтобы усиливать, объединять друг друга и вместе строить будущее страны, чтобы наши дети были уверены, что Армения через какое-то время не будет уступать другим передовым странам, в которые армяне часто уезжают в ожидании лучшей жизни.

Будьте уверены, самой лучшей страной для армян будет Армения!

Каждому армянину, которого заботит будущее нашей страны, кто беспокоится и кого просто зовет сердце, есть что сделать на этом пути.

Независимо от места проживания, партийной принадлежности и социального положения, у всех нас есть одна идея, вокруг которой мы должны объединиться и сплотиться: сильная, сохраняющая исторические ценности и традиции, но и современная, гордая Армения!

Призываю вместе создать такую родину, чтобы в этом мире мы гордо называли себя армянами!

Ждем вас с любовью.