27 депутатов НС подписались под ходатайством об изменении меры пресечения Артуру Саркисяну

К инициированному депутатами Эдмоном Марукяном и Николом Пашиняном сбору подписей под ходатайством об изменении меры пресечения Доставщику хлеба – Артуру Саркисяну – присоединились 27 парламентариев. Один из них, Теван Погосян, хотя и отсутствует из страны, однако сообщил Пашиняну, что присоединяется к инициативе. Об этом на своей страничке в Фейсбуке написал Никол Пашинян.

Ходатайство, которое дложно быть направлено в Генпрокуратуру РА, подписали Эдмон Марукян, Никол Пашинян, Заруи Постанджян, Рубен Акопян, Александр Арзуманян, Людмила Саркисян, Айк Хачатрян, Наира Зограбян, Левон Зограбян, Арам Манукян, Микаел Манукян, Микаел Мелкумян, Тигран Нерсисян, Левон Дохолян, Мгер Шахгельдян, Эгинэ Бишарян, Ишхан Хачатрян, Лева Хачатрян, Ваан Карапетян, Грант Давтян, Меружан Симонян, Армен Аветисян, Элинар Варданян, Степан Маркарян, Ваге Ованнисян, Араик Агабабян.

Напомним, что на сегодняшнем заседании Национального Собрания выступил Эдмон Марукян, который сообщил, что утром вместе с депутатом Николом Пашиняном они посетили “Больницу для осужденных”, где уже 17-й день проводит голодовку Доставщик хлеба – Артур Саркисян. Во время посещения депутатов Саркисян находился в тяжелом состоянии. Э.Марукян заверил депутатов, что Артур Саркисян прекратит голодовку только в случае изменения ему меры пресечения.





