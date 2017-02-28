Ночью в направлении армянских позиций было выпущено 15 снарядов

Вдоль всей линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 27-го и в ночь на 28-е февраля противник нарушил режим прекращения огня свыше 120 раз, произведя в направлении армянских позиций около 2200 выстрелов. Об этом сообщает Министерство обороны НКР.

“Наиболее интенсивные нарушения были зарегистрированы на восточном и северном направлениях линии соприкосновения. На указанных участках ВС Азербайджана из 60-мм и 82-мм минометов выпустили в направлении армянских позиций в общей сложности 15 снарядов. Передовые подразделения Армии обороны сохраняют полный контроль на передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство”,- говорится в сообщении.