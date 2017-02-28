Вторник, 28 февраля

ПравоПолитика

Посол Швейцарии пояснил причину отказа в правовой взаимопомощи



Hetq.am получил ответ на письмо, адресованное послу Швейцарии в Армении по вопросу предоставления правовой помощи властям Армении. Мы спросили посла Лукаса Гассера, действительно ли правоохранительные органы Швейцарии отказались сотрудничать с армянскими коллегами по делу Миграна Погосяна и в чем состояла причина отказа. Посол подтвердил эти сведения и представил причину.  

“Я благодарен за Ваше письмо от 25 февраля 2017 г. Учитывая, что указанное дело обсуждалось в местных СМИ без надлежащего отражения точки зрения швейцарской стороны, я высоко оцениваю эту возможность.  

После консультаций с Федеральным департаментом юстиции Швейцарии и полицией Берна могу подтвердить, что Федеральный офис юстиции отклонил запрос властей Республики Армении от 8 ноября 2016 г. о правовой помощи. Тем не менее, для нас важно отметить, что армянская сторона может в любое время обновить и конкретизировать запрос. Первый запрос, полученный в ноябре 2016 года, был отклонен, так как не были выполнены существенные требования швейцарской стороны”,- написал в своем ответе посол Лукас Гассер.  

Как мы уже отмечали, в январе Специальная следственная служба в ответ на запрос Hetq.am сообщила, что получила записку Федерального департамента юстиции и полиции Швейцарии, в которой говорилось, что они не могут удовлетворить судебное ходатайство по делу Миграна Погосяна. ССС, однако, не разъяснила, почему отклонено ходатайство. Между тем Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии сообщил нашим коллегам из OCCRP, что ходатайство армянской стороны не было удовлетворено, так как не соответствовало требованиям ходатайства, то есть не было составлено надлежащим образом. Эту информацию подтвердила в своем ответе на записку Hetq.am и пресс-секретарь департамента Ингрид Рюссер.

На снимке: слева генпрокурор РА Артур Давтян и посол Швейцарии в РА Лукас Гассер


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Комментарии (1)
1. Տ. Մարգարյան13:21 - 28 февраля, 2017
Դեսպանը գրավոր ներկայացրել է իր պետության պաշտոնական տեսակետը, հաստատել է, որ տեղեկությունը չի տրամադրվել՝ սխալ հարցում ուղղելու պատճառով: Իսկ քրեական գործը կարճվել է տեղեկություն չունենալու պատճառով: Հետևաբար, -ը, որպես հասարակությանը հետաքրքրող այս հարցը լուսաբանող տեղեկատվական միջոց, խմբագիր Է. Բաղդասարյանի անունից կարող է ներկայացնել ՝ ՀՀ գլխավոր դատախազությանը: Հայտարարության մեջ անհրաժեշտ է նշել գործի ամբողջ նախապատմությունը, արտատպել դեսպանի գրավոր պատասխանը, ընդգծել, որ նախաքննության մարմինը չի ձեռնարկել տեղեկությունները ստանալուն ուղղված ճիշտ գործողություններ, որոնցով կփարատվի կամ կհաստատվի հանցագործության կասկածը: Այդբովանդակ հայտարարությունը չի կարող նույնացվել կարճված նախաքննության հիմքերին, քանի որ դեսպանի գրությունը հերքում է նախորդ գործի կարճման հիմքերը: Հայտարարությանը, ձևական առումով, նոր տեղեկություն պարունակող հիմք է նոր քրեական գործ հարուցելու համար, որի պատասխանը պարտավոր են տրամադրել հայտարարության հեղինակին: Բիզնեսմեն-չեկիստները միգուցե ճարպիկ են ու հասած բանանի մնան լպրծուն, սակայն գործը ակնհայտորեն ավարտված չէ, դեսպանը բաց տեքստով է ասում…
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