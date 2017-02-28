Очередная “партия” мероприятий Министерства диаспоры обойдется в 18 млн драмов

Министерство диаспоры очень часто проводит мероприятия, для которых арендуются помещения и залы. Это обходится государству в значительные суммы. Так, 20 февраля ГНКО “Центр “Родина-Диаспора” заключила договоры о проведении очередной “партии” мероприятий на общую сумму около 18 млн драмов.

Заключен договор об оформлении зала на один день для организации мероприятия с участием зарубежными армянских организаций. Зал предсмотрен на 400 человек, для его оформления требуются живые цветы, наличие 5 динамиков, сценических костюмов. Кроме того, участники программы должны быть обеспечены транспортными средствами.

В рамках этой же программы должно быть организовано 2-разовое питание для 50 гостей в течение двух дней. В меню входят два горячих и одно холодное блюдо, мясное и сырное ассорти, три вида салатов, маслины, различные сорта хлеба, натуральные соки, газированные напитки, вода, кофе, чай, фрукты, печеное. Нужно будет также напечатать 200 цветных пригласительных билетов. Стоимость этого договора составляет 1 млн 600 тыс. драмов.

Для видных деятелей диаспоры предусматривается организовать два мероприятия. В одном случае зал должен находиться в пределах 5 км от площади Республики и вмещать 450 человек. Остальные условия аналогичны вышеперечисленным.

Кроме того, 15 участников нужно будет обеспечить на два дня жильем с завтраком. Места их проживания не должны быть дальше 5 км от площади Республики.

Зал для второго мероприятия должен вмещать 300 человек, услуги по проживанию предоставляются 16 участникам. Необходимо также организовать 2-разовое питание в течение двух дней и обеспечить гостей транспортными средствами. Для первого мероприятия будут напечатаны 200 пригласительных билетов, для второго – 100. Общая стоимость этих мероприятий – около 5 млн драмов.

Программу проведения общинных дней предусмотрено организовать три раза. В радиусе 5 км от площади Республики Министерство диаспоры должно организовать прием на 70 человек. Меню довольно разноообразное: три горячих блюда, в том числе несколько видов шашлыка – из говядины, свинины, ягненка, отварная рыба, жареные цыплята с пловом из полбы и грибов, три холодных блюда, четыре салата, мясное и сырное ассорти, свежие помидоры, огурцы и перец, маслины, безалкогольные газированные и негазированные напитки, минеральная вода, натуральные соки, лимон, мацони, не менее семи видов фруктов, кофе и чай в неограниченном количестве, пирожные.

Кроме того, должен быть организован фуршет на 140 персон с горячими и холодными закусками, четырьмя видами канапе, салатами, пирожными, композициями из 5 видов фруктов, алкогольными и безалкогольными напитками, кофе, чаем.

Предусмотрено также закупить 11 букетов цветов, каждый из которых должен включать как минимум 11 роз высотой не менее 80 см. Необходимо также обеспечить транспортные средства, пригласительные билеты и т.д.

Стоимость этого договора составила 3 млн 300 тыс. драмов.

Планируется организовать и два вечера чествования зарубежных армян и зарубежных армянских организаций. В этом случае также предусмотрено щедрое угощение. Стоимость этой программы – 8 млн 240 тыс. драмов.

Отметим, что все вышеуказанные мреоприятия организует ООО “Питон Арс”, с которым и заключены договоры.

Фото: www.nyut.am