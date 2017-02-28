Вторник, 28 февраля

Права человекаՕбществоПраво

По следам выстрелов у ворот дома правозащитницы: полиция решила не возбуждать уголовное дело



В информационном отделе Полиции Hetq.am сообщили, что в связи с отсутствием преступления принято решение отказать в возбуждении уголовного дела по заявлению учредителя общественной организации “Институт демократии и прав человека” (ИДПЧ), правозащитницы Арминэ Аракелян.    

Напомним, что 15 февраля в Аштараке были произведены выстрелы в направлении правозащитницы Арминэ Аракелян, которая в этот момент входила в ворота своего дома в квартале Мугни. От полученного огнестрельного ранения скончалась собака Арминэ. Правозащитница сообщила о произошедшем в полицию, представила заявление.   

Однако судьба этого заявления, можно сказать, была предопределена, так как даже спустя 3-4 дня после инцидента тело погибшей собаки продолжало оставаться во дворе доме. Полиция забрала собаку для проведения экспертизы только после публикации Hetq.am.


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