Араик Хандоян прекратил голодовку и призвал Доставщика хлеба последовать его примеру

“Артур джан, я прекращаю голодовку и прошу тебя сделать то же самое. Мы обязаны быть сильными своими мыслями, духом, здоровым телом. Нам нужно завершить начатое дело. Наш почитаемый Неистовый брат, это дело мы сможем завершить только если будем жить, в противном случае мы, сами того не желая, дадим крылья предательскому режиму. Поэтому прошу тебя прекратить голодовку и направить все силы на священное дело спасения нашей Родины”. С таким посланием обратился через своего адвоката из УИУ “Нубарашен” Араик Хандоян к находящемуся в “Больнице для осужденных” Доставщику хлеба – Артуру Саркисяну.

В беседе с Hetq.am адвокат Хандояна Араик Папикян отметил, что причиной прекращения голодовки его подзащитным является вовсе не состояние его здоровья или неэффективность этой формы борьбы.

Этим шагом Хандоян изначально хотел обратить более пристальное внимание общественности на проблему Артура. “Сейчас, прекратив голодовку, Араик отметил, что должен найти незапрещенные законом методы, которые позволят постоянно держать проблему Артура в центре внимания. Араик очень обеспокоен состоянием здоровья Доставщика хлеба, при этом не думает о своих головных болях, головокружениях, болях в почках...”

Напомним, что 16 февраля Араик Хандоян (Одинокий Волк) объявил голодовку в поддержку Артура Саркисяна, своего брата Арарата Хандояна, Нерсеса Погосяна и лиц, проходящих по делу о столкновения в ереванском квартале Сари Тах в дни захвата территории полка Патрульно-постовой службы, которые подвергаются незаконному уголовному преследованию.