Вторник, 28 февраля

ՕбществоНагорный Карабах

В Арцахе почтили память жертв погромов в Сумгаите



Жители столицы Арцаха Степанакерта сегодня пришли к мемориалу, чтобы почтить память жертв армянских погромов, которые происходили в Сумгаите 27-29 февраля 1988 г. Hetq.am представляет фоторепортаж Армена Ерамишяна.  

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