В Арцахе почтили память жертв погромов в Сумгаите

Жители столицы Арцаха Степанакерта сегодня пришли к мемориалу, чтобы почтить память жертв армянских погромов, которые происходили в Сумгаите 27-29 февраля 1988 г. Hetq.am представляет фоторепортаж Армена Ерамишяна.