Премьер-министр принял председателя компании «Associated Television International»

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял президента компании «Associated Television International» Дейвида Маккензи.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся повышения международной узнаваемости, представления туристских возможностей Армении и стимулирования туризма.

Дейвид Маккензи отметил, что его компания готова снять об Армении документальный фильм, цель которого – сделать Армению более узнаваемой миру в качестве первой христианской страны, представить армянский народ, его историю, культуру и повысить интерес туристов к нашей стране.

Премьер-министр поблагодарил за инициативу, отметив, что Правительство придает важное значение шагам, направленным на повышение туристской привлекательности Армении и готово обсудить направленные на эту цель предложения.