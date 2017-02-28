Журналисты-расследователи призывают депутатов опубликовать данные об уплаченных налогах

Журналисты-расследователи призвали политических деятелей опубликовать данные об уплаченных ими налогах. Запрос об обнародовании данных о налогах направлен также депутатам Армении.

Международная сеть журналистов-расследователей обратилась к 7000 политических деятелей в 20 странах мира с просьбой опубликовать сведения о своих налоговых платежах.

Инициатива должна стимулировать отчетность и прозрачность в политическом поле. В эти дни журналисты-расследователи собрались в Лондоне для того, чтобы запустить этот проект.

На сегодняшний день информацию об уплаченных налогах избираемые представители публикуют в считаннах странах – Финляндии, Норвегии, Пакистане и Швеции.

Проект выявления налогов, идея которого появилась после того, как президент США Дональд Трамп отказался предоставить американскому электорату информацию об уплаченных им налогах, имеет целью изменить эту ситуацию.

С целью дать ход проекту, инициированному неправительственной лондонской организацией Finance Uncovered, журналисты-расследователи собрались в эти дни в Лондоне для одновременного прохождения соответствующей подготовки.

Направлять депутатам запросы о налогах они будут посредством новой веб-платформы. С ее помощью общественность сможет следить за тем, какой депутат получил запрос и кто на него ответил.

Это пока первый этап проекта, к которому в дальнейшем присоединятся и другие страны.

На создание проекта раскрытия налогов вдохновила деятельность пакистанского журналиста Умара Чимая, который является членом совета Finance Uncovered и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

В 2012 г. Умар, который за два года до этого был похищен и избит из-за своих критических статей о правительстве Пакистана, обратился к 446 членам законодательного органа страны с просьбой опубликовать свои налоговые платежи. Откликнулись только двое.

После этого журналист обратился в Избирательную комиссию для получения национальных налоговых номеров политических деятелей. Умар выяснил, что 70% парламентариев, а также президент страны и 34 министра не декларируют налоги.

Публикации Умара оказали большое воздействие, и благодаря этому сегодня каждый чиновник в Пакистане предоставляет данные о своих налогах. Достоянием общественности стали даже данные о налогах, уплачиваемых в течение года каждым гражданином страны. В результате этого Пакистан стал более прозрачной страной, чем Великобритания и США.

“Обязанность журналистов сделать политических депятелей более публичными. Нет ничего важнее финансовой честности политического деятеля. Без этого они останутся стражами богатых. Кампания по выявлению налогов вернет то, что они утратили – довери е общества”,- отметил журналист-расследователь из Пакистана Умар Чимай.

В рамках проекта запросы направлены членам парламентов следующих стран: Аргентина, Армения, Босния и Герцеговина, Бразилия, Чили, Коста-Рика, Гватемала, Венгрия, Индия, Кения, Нигерия, Россия, Сьерра-Леоне, Южная Африка, Венесуэла, Уганда, Объединенное Королевство и Украина.

“На наш взгляд, общество проявляет большой интерес к делу полного раскрытия источников дохода и налоговых платежей избранных представителей. Последние оплачиваются нами, налогоплательщиками, для того, чтобы вместо нас принимать решения о расходовании налогов и уплачиваемых нами сумм”,- отметил директор Finance Uncovered Ник Матиасон (Nick Mathiason).

Как уже было отмечено, депутаты Армении тоже получат запросы относительно публикации данных об уплаченных ими налогах. Что они ответят, выяснится в ближайший месяц.