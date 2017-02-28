Противник выпустил в направлении Арцаха противотанковую ракету

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах, сегодня в 15.40 на северо-восточном направлении (Мартуни) линии соприкосновения вооруженные силы Азербайджана применили управляемую противотанковую ракету SPIKE. Это свидетельствует об умышленном обострении противником ситуации на передовой, что чревато непредсказуемыми последствиями.

Вследствие применения азербайджанской стороной управляемой противотанковой ракеты Армия обороны Арцаха потерь не имеет.

Противник продолжал нарушать режим прекращения огня, используя помимо беспилотников стрелковое оружие различного калибра, в том числе гранатометы АГС-17 (10 снарядов) и 60-мм миномет (2 снаряда).

Минобороны Республики Арцах заявляет, что готово к любому развитию событий, а вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации на линии соприкосновения ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана.