ВС Азербайджана стреляли из ракетно-артиллерийской установки ТР-107

28 февраля и в ночь на 1 марта ситуация на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск оставалась напряженной. Наиболее интенсивные нарушения режима прекращения огня были зарегистрированы в течение ночи. Противник, применив различные виды разнокалиберного стрелкового и артиллерийского оружия, произвел в направлернии армянских позиций свыше 1100 выстрелов. Об этом сообщает Министерство обороны НКР.

“На юго-восточном направлении (Мартуни), помимо минометов разного калибра и пушек Д-44, азербайджанские вооруженные силы вели огонь также из ракетно-артиллерийской установки TR-107 (5 снарядов). Напомним, что вчера на этом же направлении была применена управляемая противотанковая ракета SPIKE. Вследствие нарушения режима прекращения огня с армянской стороны потерь нет.

“Для подавления активности противника передовые подразделения Армии обороны при необходимости прибегали к ответным действиям и уверенно выполняли поставленные перед ними боевые задачи. На данный момент ситуация на передовой спокойная”,- говорится в сообщении.