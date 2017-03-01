Шашлык рядом с хвостохранилищем

То, что написано в заголовке, не шутка. Рядом с Чочканским хвостохранилищем есть беседка для отдыха. А в Ахтале такая же беседка установлена рядом с Наатакским хвостохранилищем, в нескольких шагах от 96 тыс. кубометров хвостов, сваленных на обочине дороги, ведущей в Мец Айрум. Рядом с беседкой проложена труба для хвостов, которая соединяет Ахталинский горнообогатительный комбинат с Чочканским хвостохранилищем. В результате аварий на трубопроводе участок дороги от Ахталы до Мец Айрума загрязняется хвостами. С началом весны ахталинцы приезжают сюда жарить шашлыки.

Люди устраивают застолья в беседке, которая находится рядом со сваленными здесь хвостами, желают друг другу здоровья, долгих лет жизни. Чочканское хвостохранилище принадлежит Ахталинскому горнообогатительному комбинату и находится на административных территориях общин Чочкан и Мец Айрум. Для людей, которые впервые приезжают сюда, хвостохранилище издали кажется живописным озером. Информационные щиты, предупракждающие об опасности имеющихся на этой территории хвостов, до сих пор не установлены.

Староста Чочкана Аркадий Тамазян знает об этой беседке. “Я заметил, что чочканцы не ездят туда отдыхать. Для отдыха у нас есть хорошие леса. Беседку в 2008 году построили рабочие, укладывавшие асфальт на межобщинной дороге Мец Айрум-Чочкан”,- рассказал А.Тамазян.

Напомним, что несколько лет назад неосведомленные об опасностях хвостохранилища работники ГОК даже посадили на этой территории овощи.

Однажды летом, направляясь на машине в Мец Айрум, я заметила, что по соседству с Наатакским хвостохранилищем установлена беседка с мангалом, в которой отдыхавшие жарили шашлык. Среди приехавших были и дети.

Мэр Ахталы Айказ Хачикян в курсе этих зон отдыха. По его словам, беседка была построена частным лицом. “Как я могу запрещать людям приезжать сюда…” – сказал мэр.