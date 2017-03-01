В январе увеличилось число ищущих работ лиц

В январе 2017 г. в Армени работу искали почти 96 тысяч человек. По сравнению с тем же перидом 2016 г. этот показатель вырос на 7%.

84% ищущих работу были безработные. Эти данные предоставила Национальная статистическая служба РА.

В январе работу больше искали женщины – 65%. Среди мужчин трудостроиться хотели 34.000 человек, что на 14% больше прошлогоднего показателя.

Отметим, что в январе выросло число ищущих работу как мужчин, так и женщин.

Согласно официальной статистике, в Армении больше всего хотят трудоустроиться ширакцы. Это обусловлено тем, что в Ширакской области зарегистрирован самый высокий показатель бедности по стране.

80% спроса на рабочую силу были зарегистрированы в частном секторе, 18% - в государственном.