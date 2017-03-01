Доставщик хлеба уже двадцать дней проводит голодовку

Адвокат Давид Гюрджян встретился со своим подзащитным Артуром Саркисяном, известном общественности как Доставщик хлеба, который уже двадцать дней проводит голодовку. По словам адвоката с субботы Артур уже не встает с постели, он с каждым днем все больше истощается, но о прекращении голодовки не думает. Его левое колено еще больше распухло, у него опять началась кровавая рвота, он постоянно мерзнет, поэтому в палате поставили дополнительный обогреватель.

Ранее мы сообщали о том, что адвокаты Артура Саркисяна обжаловали в Генпрокуартуре решения о запрете на свидания и назначении повторной судмедэкспертизы. Ответ из Генпрокуратуры пока не пришел. По сей день не получено и решение Апелляционного суда о сохранении в силе решения об аресте А.Саркисяна.

Напомним, что этнограф Грануш Харатян организовала на своей фейсбуковской страничке сбор подписей под призывом освободить Артура Саркисяна. Аналогичным образом поступили и депутаты Национального Собрания. А на площади Свободы в Ереване прошла акция с требованием освободить Артура Саркисяна.