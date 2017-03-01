Среда, 01 марта

Права человекаПраво

Доставщик хлеба уже двадцать дней проводит голодовку



Адвокат Давид Гюрджян встретился со своим подзащитным Артуром Саркисяном, известном общественности как Доставщик хлеба, который уже двадцать дней проводит голодовку. По словам адвоката с субботы Артур уже не встает с постели, он с каждым днем все больше истощается, но о прекращении голодовки не думает. Его левое колено еще больше распухло, у него опять началась кровавая рвота, он постоянно мерзнет, поэтому в палате поставили дополнительный обогреватель.

Ранее мы сообщали о том, что адвокаты Артура Саркисяна обжаловали в Генпрокуартуре решения о запрете на свидания и назначении повторной судмедэкспертизы. Ответ из Генпрокуратуры пока не пришел. По сей день не получено и решение Апелляционного суда о сохранении в силе решения об аресте А.Саркисяна.

Напомним, что этнограф Грануш Харатян организовала на своей фейсбуковской страничке сбор подписей под призывом освободить Артура Саркисяна. Аналогичным образом поступили и депутаты Национального Собрания. А на площади Свободы в Ереване  прошла акция с требованием освободить Артура Саркисяна.


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