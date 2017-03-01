Комитет Совета Европы доволен толерантным отношением к нацменьшинствам в Армении

Оксана Мусаелян

В Армении создана в основном обстановка терпимости и диалога между основной частью населения и национальными меньшинствами. Об этом говорится в отчете Консультативного Комитета Совета Европы по Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств, обнародованном сегодня с комментариями армянских властей.

В документе подчеркивается также, что экономические проблемы негативно воздействуют на население, и необходимо принять дополнительные меры с целью обеспечения большего доступа к образованию для всех, а также ввести уголовную ответственность за принудительные ранние браки.

Комитет указал на приверженность армянского населения и властей к продвижению принципов равенства и недискриминации, в том числе прав нацменьшинств. Комитет особо отметил, что новая редакция Конституции вводит конкретное положение о защите прав по национальной и этнической принадлежности, а новый Избирательный кодекс предусматривает положения в соответствии с нормами Европейской Хартии региональных языков и языков нацменьшинств, в случае принятия и выполнения которых будет обеспечено представительство в парламенте четырех крупнейших национальных меньшинств страны - ассирийцев, курдов, русских и езидов. Кроме того, Комитет положительно оценил тот факт, что в стране постоянно оказывается поддержка культурным проектам и средствам массовой информации нацменьшинств.

Европейские эксперты также считают позитивным тот факт, что, несмотря на экономические трудности, Армения приняла более 20 тысяч людей, бежавших из Сирии. Это в основном армяне и ассирийцы, но также курды и езиды. “Приток такого большого количества иммигрантов, который составляет чуть менее 1% населения страны, не был встречен с враждебностью или страхом. Напротив, экспертов проинформировали об усилиях со стороны властей и гражданского общества в целях содействия их переселению”, - отмечается в отчете. В документе указывается также, что, несмотря на программы помощи и интеграции, разработанные при содействии властей, многие иммигранты страдают от отсутствия жилья и безработицы.

Несмотря на тот факт, что власти содействуют межэтнической терпимости и взаимопониманию в обществе, Армения, однако, является моноэтническим и монорелигиозным государством, что прежде всего сказывается на нетерпимости и дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Этот же фактор в условиях отсутствия внимания медиа к вопросам нацменьшинств сужает представление о положении меньшинств в стране, что ведет к их изоляции.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что нагорно-карабахский конфликт и болезненная память о прошлых страданиях армянского народа обострили чувство замкнутости, патриотического долга и национализма, широко используемые некоторыми средствами массовой информации. “Несмотря на то, что эти реакции не нацелены непосредственно на нацменьшинства, они, тем не менее, имеют негативные последствия, связанные с ограничением точек зрения, которые расходятся с доминирующим дискурсом”, - отмечают эксперты.

Отмечая факт закрытых границ с соседними странами, авторы документа указывают на то, что это привело к социально-экономическим проблемам, что особенно остро наблюдается в бедных регионах отдаленных горных районов, населенных в основном езидами. “Численность езидов в стране резко сократилась за последнее время из-за миграции, однако многие представители нацменьшинств поставили под сомнение достоверность опубликованных окончательных результатов переписи”, - говорится в документе. В связи с этим Консультативный комитет отмечает, что контрольный раунд переписи, проведенной в 85 тыс. домохозяйств, обнаружил почти 3 тыс человек, которые не были учтены ранее, и указал властям Армении принять во внимание полное отсутствие доверия к официальным данным переписи, в частности при разработке политики, которая затрагивает вопросы национальных меньшинств.

Комитет особо обращает внимание на тот факт, что сохраняется высокий уровень непосещаемости школы детьми езидов, особенно девочками. Эксперты отмечают, что традиция “организованных ранних браков” не позволяет детям заканчивать школу, и призывают власти Армении в качестве приоритетных рекомендаций удвоить усилия по устранению препятствий для доступа детей езидов к образованию, а также пересмотреть законодательство с целью криминализации принудительных браков, достигнутых без согласия супругов, по принуждению или насилию.

Кроме того, эксперты порекомендовали властям обеспечить участие нацменьшинств и гражданского общества в подготовке нового закона о национальных меньшинствах, который призван в соответствии с пересмотренной Конституцией и другими законодательными актами поощрять использование языков меньшинств в контактах с местной администрацией, а также пересмотреть положения уголовного законодательства с тем, чтобы сделать расовую ненависть и другие мотивы ненависти в качестве отягчающего обстоятельства для всех преступлений