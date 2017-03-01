Вследствие снарядного обстрела погиб военнослужащий-контрактник Армии обороны

1 марта начиная с 11:25 на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск противник продолжал нарушать режим прекращения огня, применяя 60-мм и 82-мм минометы, гранатометы СПГ-9 и ГП-25. По армянским позициям было выпущено 10 снарядов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

Вследствие снарядного обстрела со стороны противника 1 марта около 16:50 на юго-восточном участке (Мартуни) линии соприкосновения смертельное осколочное ранение получил военнослужащий контрактной службы Армии обороны НКР Нвер Юрикович Бабаджанян (1980 г.р). Для выяснения подробностей случившегося ведется следствие.

“Министерство обороны Республики Арцах разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего”,- говорится в сообщении.