Ситуация на передовой

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 1 и в ночь на 2 марта противник из минометов, гранатометов и стрелкового оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня свыше 100 раз, произведя в направлении армянских позиций около 1200 выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах.

На юго-восточном, восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения ВС Азербайджана применили ракетно-артиллерийскую установку TR-107, 60-мм и 82-мм минометы, гранатометы различного типа, выпустив в общей сложности 51 снаряд.

“Передовые подразделения Армии обороны продолжают уверенно нести боевое дежурство, при необходимости прибегая также к ответным действиям”, – говорится в сообщении МО Арцаха.