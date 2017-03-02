Шаген Арутюнян сигнализирует: участникам сидячего пикета угрожают

В беседе с Hetq.am активист Шаген Арутюнян сообщил, что уже второй день полицейские угрожают участникам сидячего пикета, запрещая им проводить акцию и приходить на площадь Свободы.

Напомним, что с 27 февраля группа молодых активистов проводит на площади Свободы сидячий пикет с требованием изменить меру пресечения Доставщику хлеба - Артуру Саркисяну, который доставил еду вооруженной группе «Сасна црер», захватившей в июле прошлого года территорию Патрульно-постового полка в Ереване.

Инициатор акции Шаген Арутюнян рассказал, что в первую ночь к ним подошли полицейские, которые потребовали их данные, заявив, что это делается из соображений безопасности участников акции. Однако утром выяснилось, что на основе полученных данных полицейские посетили квартиры молодых людей, уговорив родителей отозвать находящихся на площади Свободы своих детей.

По словам Шагена, немногим ранее участник пикета по имени Артур, который приехал из Апарана, извинился и сказал, что не может больше участвовать в акции, так работающей в больнице его матери пригрозили увольнением.

“Этого парня очень долго держали в отделении полиции Апарана, где заставили подписать бумагу о том, что он больше не будет участвовать в организованных мной акциях. Он сперва отказывался подписать и отвечать на вопросы, но полицейские тут же позвонили в больницу, где его мать работает медсестрой, и сказали, что если он сейчас же не подпишет, то его мать уволят. И ему пришлось подписать. Теперь полицейские каждый день в 9 утра звонят ему, чтобы убедиться, дома он или нет”,- рассказал Шаген Арутюнян.

Шаген Арутюнян

Второй случай касался участницы акции по имени Мика, чьи родители живут в Польше, а остальные родственники – в Гюмри. Именно с их помощью девушке запретили участвовать в пикете.

По словам Шагена, вчера подвергли приводу дядю Мики, после чего полицейские позвонили в Польшу и потребовали от родителей девушки запретить ей участвовать в сидячем пикете. Однако родители заявили, что они не против участия своей дочери в акции, тем более, что она совершеннолетняя. После этого в отделение полиции Гюмри подвергли приводу двоюродного брата Мики, потом позвонили девушке и сказали, что она должна явиться в отделение для дачи показаний. “Потом опять позвонили в Польшу ее родителям и заявили, что если их дочь не явится в полицию, они объявят розыск и доставят родителей в Армению, а Мику исключат из университета”.

Учитывая эти случаи, минувшей ночью участники пикета отказались сообщить полицейским свои координаты, что стало причиной конфликта со стражами порядка. “Эта ночь была очень напряженной. После того, как мы отказались сообщить наши данные, на площадь пришли более высокие чины полиции, а число полицейских увеличилось. У них есть конкретная задача – применить силу в отношении участников пикета. Они хотят по одному убрать нас с площади. Если кто-то приходит на площадь, то через пять минут они получают все его данные”,- отметил Шаген.

В конце беседы он подчеркнул, что использовать их или управлять ими невозможно, так как они вышла на справедливую борьбу.