Территория для “Duty free” будет выделена сыну Гагика Бегларяна сроком на 49 лет

Правительство РА на своем сегодняшнем заседания утвердило проект решения министра территориального управления и развития Давида Локяна о внесении изменений и дополнений в одно из решений, принятых 29 декабря 2016 г. Этими изменениями строящийся на территории Баграташенского таможенного пункта павильон беспошлинной торговли (duty free) будет выделен компании “Дьюти Фри Холдинг” с правом застройки сроком на 49 лет.

В обосновании отмечено, что в решении от 29 декабря не был предусмотрен срок действия права на застройку.

Как мы уже сообщали, ООО “Дьюти Фри Холдинг”, получившее земельный участок на Баграташенском таможенном пункте, было зарегистрировано 22 ноября. 50% акций компании принадлежат сыну бывшего министра транспорта и связи Гагика Бегларяна Гранту Бегларяну. Владельцем второй половины акций является проживающая в Грузии Диана Мутафян.